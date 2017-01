Volkswagen impulsiona expansão no exterior, com aperto na Europa

A montadora, que vende cerca de 60 por cento dos veículos do grupo fora da sua região de origem europeia, já está aumentando a sua capacidade na China e no México.

O chefe de produção do grupo, Michael Macht, disse à Reuters no salão de automóveis de Frankfurt na quarta-feira que a empresa também planeja iniciar a produção nos mercados de rápido crescimento do Sudeste Asiático, fechando uma das poucas lacunas que ainda existem na sua enorme rede global de fábricas abrangendo 102 instalações.

A maior montadora da Europa pode anunciar ainda este ano um investimento inicial de 200 milhões de euros (265,33 milhões de dólares) de investimento para a construção de uma fábrica de automóveis na Indonésia, disse um ministro do governo da Indonésia no mês passado, citando Cikampek, West Java.

O grupo de automóveis multi-marca com base em Wolfsburg, que ainda carece de uma planta de montagem de veículos no grupo de países da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean, na sigla em inglês), tem o objetivo de ultrapassar a Toyota e a General Motors para se tornar a maior montadora do mundo até 2018. Continuação...