BNDES pode ter novo aporte de até R$20 bi do Tesouro--fontes

Por Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, 11 Set (Reuters) - O Banco Nacional de Desenvolvimento Ecônomico e Social (BNDES) pretende fechar até o fim do mês com o Tesouro Nacional o valor do novo aporte para o banco de fomento garantir desembolsos de aproximadamente 190 bilhões de reais em 2013 e recursos para o começo de 2014, disse uma fonte da instituição nesta quarta-feira.

"Até o fim do mês certamente devemos fechar. Não pode passar", disse à Reuters um alto executivo do banco a par das negociações. O montante em discussão e a forma como vai se dar o aporte ainda estão sendo discutidos, acrescentou.

Informalmente, os valores cogitados pelo BNDES para o novo aporte poderiam ser de até 20 bilhões de reais. "Isso garantiria o funding desse ano e um pouco do começo do ano que vem. Às vezes você pensa que vai liberar os recursos no fim do ano e ficam para o começo do ano que vem", disse outra fonte do BNDES.

Uma fonte próxima da área econômica do governo afirmou que a operação "usualmente leva alguns dias para fechar", mas que "o número (tamanho do aporte) pode ser esse.

Representantes do Tesouro Nacional não puderam comentar o assunto de imediato.

Até junho, os desembolsos do BNDES somavam 88,3 bilhões de reais, segundo dados do banco. No início de agosto, o presidente da instituição, Luciano Coutinho, havia afirmado que os desembolsos de julho tinham ficado abaixo do esperado.

Uma das fonte do BNDES comentou que em agosto o ritmo de desembolsos "foi mantido entre 14 bilhões e 15 bilhões de reais".