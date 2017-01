Cemig não negocia parceria em Sinop com Eletrobras; mantém interesse na usina

RIO DE JANEIRO, 12 Set (Reuters) - A Cemig não está negociando com a Eletrobras uma parceria no projeto da hidrelétrica Sinop (MT), licitada no último leilão de energia nova para a estatal federal e a Alupar, após esta última desistir do projeto, disse nesta quinta-feira o diretor financeiro da Cemig, Luiz Fernando Rolla.

"Nós participamos do leilão, ficamos em segundo lugar e, de acordo com as regras, se o primeiro não cumprir os requisitos necessários, nós temos direitos... Não há nenhuma negociação", disse Rolla a jornalistas durante o evento Energy Summit.

Segundo o diretor da Cemig, o preço da energia de Sinop ofertado pelas subsidiárias da Eletrobras no leilão impede a entrada da Cemig em parceria com a estatal federal.

"Nós temos interesse no projeto, tanto que participamos do leilão... Mas fizemos a nossa proposta, se for nas condições da nossa proposta, tudo bem", disse o executivo.

No leilão de energia A-5, realizado no fim de agosto, a hidrelétrica Sinop (400 MW), principal projeto na competição, foi arrematada por consórcio formado por Alupar (51 por cento) e as subsidiárias da Eletrobras Chesf e Eletronorte, que venderam energia da usina a 109,4 reais por megawatt-hora (MWh). O preço inicial da energia da usina no certame era de 118 reais por MWh.

Mas a Alupar informou logo após a licitação que "manifestou sua vontade de não mais participar do leilão, em momento anterior ao início do certame, mediante a assinatura de Termo de Retirada".

A Cemig disputou a concessão da hidrelétrica no leilão em parceria com a francesa EDF.

JAGUARA, MIRANDA, SÃO SIMÃO