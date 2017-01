Shell e ONGC devem comprar fatia da Petrobras no bloco BC-10, dizem fontes

NOVA DÉLHI, 13 Set (Reuters) - As petroleiras Royal Dutch Shell e ONGC planejam exercer o direito de preferência que têm na venda da fatia de 35 por cento detida pela Petrobras no bloco BC-10, que a estatal brasileira pretendia vender para a chinesa Sinochem, disseram duas fontes com conhecimento direto das negociações.

Shell e ONGC, sócias da Petrobras no bloco BC-10, contudo, têm direito de preferência sobre a venda à Sinochem, com prazo de 30 dias para exercer esse direito.

A indiana Oil and Natural Gas Corp (ONGC) atualmente tem 15 por cento de participação no bloco, o que daria a ela, em tese, direito a mais 8 por cento, que viriam da fatia da Petrobras. A operadora do bloco é a Shell, com 50 por cento de participação.