Chrysler apresentará documentos para IPO esta semana--presidente

MILÃO (Reuters) - A Chrysler está pronta para apresentar documentos para sua oferta pública inicial de ações (IPO) nesta semana, disse o presidente-executivo da empresa norte-americana e da sua controladora, a italiana Fiat, ao Financial Times nesta segunda-feira.

Na sexta-feira, Marchionne havia dito que não achava que a Fiat estivesse perto de um acordo para comprar a participação remanescente na Chrysler detida pelo do fundo de saúde VEBA, dos Estados Unidos.

Marchionne planeja comprar o restante da Chrysler e fundi-la com a Fiat para criar sétimo maior grupo automotivo do mundo.

As conversas acerca da fatia de 41,5 por cento do VEBA na Chrysler estavam paralisadas porque Marchionne acredita que o fundo dos trabalhadores sindicalizados da montadora avalia a empresa a um preço superior do que vale.