Grupo Volkswagen vai investir R$1,2 bi no Paraná

SÃO PAULO, 17 Set (Reuters) - O grupo Volkswagen vai investir cerca de 1,2 bilhão de reais em suas instalações em São José dos Pinhais (PR) para retomar a produção no país de carros da marca de luxo Audi e do modelo Golf.

Segundo informações do governo paranaense, a Audi vai investir 500 milhões de reais na produção do compacto A3 e do utilitário esportivo Q3. Enquanto isso, a Volkswagen investirá 700 milhões de reais para a produção do novo Golf.

O investimento da Audi foi confirmado nesta terça-feira pelo vice-presidente mundial da montadora, Bernd Martens, que se reuniu com a presidente Dilma Rousseff, em Brasília, mas não deu detalhes sobre os modelos que serão produzidos.

"Para a Audi é importante voltar para o Brasil. Pretendemos apresentar um grande crescimento no mercado de carros de luxo no Brasil. Vemos a economia brasileira como promissora (...) O mercado do veículos de luxo do Brasil ainda é pequeno, mas a Audi acredita que vai crescer enormemente nos próximos anos", disse Martens a jornalistas.

Procurada sobre os investimentos para a produção do Golf, a Volkswagen afirmou apenas "que não tem informações adicionais".

A Audi, que chegou a produzir o A3 em São José dos Pinhais entre 2000 e meados de 2006, tem como objetivo alcançar num prazo de 3 anos a produção de 26 mil unidades do A3 por ano, segundo o governo do Paraná.

De janeiro a agosto deste ano, a Audi registrou vendas de 4.350 veículos no Brasil ante 3.027 unidades no mesmo período de 2012.

A decisão foi tomada depois de meses de estudo da Audi e Volkswagen sobre a retomada da produção dos modelos de luxo. Em dezembro do ano passado, o presidente da Audi no Brasil, Leandro Radomile, afirmou que a companhia estava na fase inicial do projeto.