Autoridades buscam explicações para ataque em base naval de Washington

WASHINGTON, 17 Set (Reuters) - Autoridades de Washington se perguntavam nesta terça-feira como um ex-militar dos EUA com um histórico de problemas com a lei conseguiu obter autorização para entrar numa base da Marinha, onde matou 12 pessoas antes de ser morto pela polícia.

O suspeito, Aaron Alexis, de 34 anos, um prestador de serviço da Marinha de Fort Worth, no Texas, entrou na base naval de Washington segunda-feira de manhã e abriu fogo, espalhando pânico na base localizada a apenas 2,5 quilômetros do Congresso dos EUA e a 4,8 quilômetros da Casa Branca.

Os investigadores ainda estão à procura do motivo para o ataque. Alexis tinha autorização para entrar na base, na margem do rio Anacostia, apesar de dois incidentes com a Justiça por uso de armas de fogo e de ter sido dispensado da reserva da Marinha em 2011, após uma série de problemas de má conduta.