Setor automotivo tira ações europeias de máxima em 5 anos

LONDRES, 17 Set (Reuters) - Os papéis do setor automotivo tiraram as ações europeias de máxima em cinco anos nesta terça-feira, quando dados mostrando queda nas vendas de automóveis no mês passado sufocaram o otimismo dos investidores com o setor.

Os investidores evitaram fazer grandes apostas em índices acionários visto que o comitê de política do Federal Reserve dos Estados Unidos se reunia para decidir sobre uma esperada redução do seu programa de estímulo, que ajudaram as ações europeias a terem rali de 30 por cento neste ano.

As ações do setor automotivo tiveram as maiores quedas, com o subíndice do setor caindo 1,4 por cento, depois de dados que mostraram que as vendas de carros europeus caíram 4,9 por cento no mês passado. Isso impulsionou o embolso de lucros após rali de 21 por cento no setor desde julho à luz de dados econômicos europeus melhores.