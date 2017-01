Fiat fabricará cinco novos modelos Fiat nos próximos dois anos

MILÃO, 18 Set (Reuters) - A montadora italiana Fiat planeja produzir cinco novos modelos da marca Fiat nos próximos dois anos conforme busca voltar a ser rentável na Europa, Oriente Médio e África (EMEA, na sigla em inglês), disse a empresa disse na quarta-feira.

Um porta-voz da companhia confirmou as informações de uma entrevista publicada no jornal Corriere della Serra, na qual Alfredo Altavilla, o diretor do grupo para a região EMEA, disse que os novos veículos incluiriam quatro modelos da série 500 e uma nova versão do seu modelo Panda.

"Estamos redesenhando o DNA da marca Fiat com um objetivo estratégico claro de posicioná-la no segmento premium do mercado", disse Altavilla ao repórter.

O jornal não deu indicações dos locais onde seriam fabricados os cinco novos modelos, mas disse que o novo Panda teria mais características de um modelo off-road para poder concorrer com utilitários esportivos grandes.

Altavilla também disse que a Fiat concluiria, dentro de algumas semanas, uma colaboração importante com a Rússia, mas não deu detalhes.

A expectativa para a recuperação da indústria automotiva na Europa é ela seja longa e demorada, pois o desemprego continua alto e os empréstimos bancários continuam fracos.

Em um importante salão de automóveis no começo deste mês, as montadoras europeias avisaram que o setor ainda precisaria fechar mais fábricas e cortar mais postos de trabalho para estancar perdas e aliviar as pressões de preço.