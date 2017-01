EUA ordena inspeção de 3.800 transmissores de avião da Honeywell

Em agosto, a Transport Canada ordenou que as companhias aéreas canadenses inspecionassem os transmissores em uma ampla lista de aeronaves procurando por possíveis problemas de fiação que pudessem levar a um incêndio. Essa ordem afetou cerca de 3.6000 aeronaves, a Transport Canada disse à Reuters. As unidades são fabricadas no Canadá.

Investigadores do Reino Unido identificaram um transmissor de localização de emergência (ELT, na sigla em inglês) como a provável fonte de um incêndio em um Boeing 787 Dreamliner da Ethiopian Airlines parado no aeroporto de Heathrow em Londres, e recomendaram que o sinalizador fosse desligado.

A Boeing pediu, em julho, que as linhas aéreas inspecionassem os transmissores da Honeywell em aviões fabricados pela empresa procurando por falhas que poderiam causar um curto-circuito e fogo. As unidades usam uma bateria de lítio-manganês.

A Honeywell disse que está cooperando com todas as agências investigando as causas do incêndio, que ainda não foi determinada. A empresa disse que as inspeções exigidas são "por precaução" e que ela tem fornecido ELTs "desde a metade dos anos 2000 e nunca antes tinham tido quaisquer problemas relatados relacionados a fogo ou calor."