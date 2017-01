Módulo cargueiro parte rumo à Estação Espacial Internacional

ILHA DE WALLOPS, 18 Set (Reuters) - Um foguete não-tripulado da classe Antares foi lançado nesta quarta-feira de uma base no litoral da Virgínia, enviando uma cápsula cargueira para a Estação Espacial Internacional.

O foguete, com uma altura equivalente a 13 andares, decolou às 10h58 (11h58 em Brasília) do Porto Espacial Regional do Médio Atlântico, instalação estatal na ilha de Wallops.