Fóssil de réptil achado no Alasca pode representar nova espécie

ANCHORAGE, Alasca, 19 Set (Reuters) - O fóssil de um réptil marinho achado há dois anos no Alasca pode ser de uma espécie até agora desconhecida, disse na quarta-feira um cientista envolvido na descoberta e escavação do material.

A criatura, um tipo de talatossauro ("lagarto do mar", em grego), nadava no mar e se arrastava em terra, há cerca de 210 milhões de anos, segundo o geólogo Pat Druckenmiller, curador de Ciências da Terra do Museu do Norte, da Universidade do Alasca, em Fairbanks.