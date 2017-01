Base naval de Washington reabre após três dias fechada por tiroteio

WASHINGTON, 19 Set (Reuters) - Milhares de trabalhadores voltaram à base naval em Washington nesta quinta-feira, três dias após um ex-reservista, que trabalhava como empreiteiro no local, abrir fogo com uma espingarda em uma cafeteria cheia de funcionários, matando 12 pessoas.

O complexo, que abrange cerca de 16 blocos da capital norte-americana, havia sido fechado a todos, exceto para pessoas fundamentais e aqueles envolvidos na investigação sobre o motivo de Aaron Alexis, o atirador, morto no tiroteio travado com a polícia, ter realizado o massacre.

"Para sermos produtivos não podemos viver no passado", disse Justin Hoffman, da marinha civil que trabalha com TI, logo após sair da base e afirmou que a segurança estava reforçada, com mais guardas à vista.