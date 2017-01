Partido de Marina Silva questiona no TSE rejeição de 130 mil assinaturas

SÃO PAULO, 19 Set (Reuters) - A Rede Sustentabilidade, partido que a ex-senadora Marina Silva tenta fundar a tempo de disputar a eleição do ano que vem, questionou junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a rejeição de 130 mil assinaturas de apoio à criação da legenda alegando que elas foram rejeitadas sem justificativa ou com justificativas sem cabimento legal, anunciou a sigla nesta quinta-feira.

A Rede informou também que enviou mais 136 mil fichas de apoio à criação do partido, o que eleva para 440 mil o número de assinaturas enviadas pela Rede ao TSE. São necessárias 492 mil assinaturas para viabilizar a criação da nova sigla.

A Rede precisa receber o registro do TSE até 5 de outubro, um ano antes do pleito do ano que vem. Segundo as mais recentes pesquisas de intenção de voto, Marina aparece na segunda colocação na preferência do eleitorado, atrás somente da presidente Dilma Rousseff, que será candidata à reeleição.

O partido tem reclamado da demora dos cartórios eleitorais em validar assinaturas de apoio à criação da legenda. Os integrantes da legenda encabeçada por Marina afirmam que coletaram 910 mil assinaturas de apoio e já enviaram 660 mil aos cartórios eleitorais até o último 10 de setembro e estima que 80 mil ainda estejam em análise.

"Durante o processo nos cartórios, a Rede pôde identificar casos de muitas assinaturas legítimas... que foram rejeitadas sem qualquer fundamento", disse a legenda em nota.

O partido anunciou ainda que, ainda nesta semana, entrará com pedido nos 27 Tribunais Regionais Eleitorais pedindo que os cartórios certifiquem as assinaturas com prazo vencido.

"A Rede Sustentabilidade está convicta de que alcançou, dentro do prazo legal, os apoiamentos necessários em 26 Estados brasileiros e no Distrito Federal, tendo inclusive o registro do partido homologado em 13 Estados."

