Tiroteio em parque de Chicago deixa 13 feridos, diz polícia

20 Set (Reuters) - Um tiroteio em um parque no lado sul de Chicago na quinta-feira à noite deixou 13 feridos, incluindo uma criança de três anos, e a suspeita é que esteja relacionado a briga entre gangues, informou a polícia.

"Posso dizer que se trata de uma investigação em andamento e 13 pessoas foram atingidas por tiros", disse a porta-voz do Departamento de Polícia de Chicago, Amina Greer.

Ela informou que o tiroteio ocorreu por volta das 22h15 de quinta-feira (00h15 de sexta-feira, no horário de Brasília) e que nenhuma prisão foi feita até o momento.

"Neste momento, acreditamos que o motivo do tiroteio esteja relacionado a gangues", disse Greer.

Crimes com armas de fogo têm aumentado em Chicago nos últimos anos, com cerca de 500 homicídio registrados em 2012, de acordo com um relatório divulgado pelo FBI nesta semana.