Vettel domina treino livre em Cingapura

Por John O'Brien

CINGAPURA, 20 Set (Reuters) - Sebastian Vettel, da Red Bull, justificou a condição de favorito para o Grande Prêmio de Cingapura de Fórmula 1, ao conseguir mais de meio segundo de vantagem sobre o companheiro de equipe Mark Webber, nos treinos livres desta sexta-feira.

O alemão tricampeão mundial tem 53 pontos de vantagem sobre Fernando Alonso, da Ferrari, antes da corrida do fim de semana, e seu desempenho nos treinos desta sexta no circuito de rua de Marina Bay indica que ele tem tudo para aumentar essa vantagem na prova de domingo.

Vettel, que busca a terceira vitória seguida em Cingapura e também a terceira seguida na temporada, estabeleceu a melhor marca do dia em 1min44s249, deixando todos os outros pilotos mais de um segundo atrás, com exceção de seu companheiro de equipe Webber.

O australiano, que vai deixar a Fórmula 1 após a temporada, ficou 0,604s atrás do líder, enquanto a dupla da Mercedes Nico Rosberg e Lewis Hamilton terminou em 3º e 4º, aproveitando o bom desempenho do carro da equipes em circuitos com alta pressão aerodinâmica.

Rosberg ficou 1,009s atrás de Vettel na segunda parte do treino, com Hamilton pouco atrás. O britânico fora o mais rápido na primeira sessão do treino, à frente da dupla da Red Bull.

Perguntado se já esperava ser tão superior aos rivais, Vettel manteve a cautela. "Não, foi uma surpresa", disse o piloto, de 26 anos, a uma multidão de repórteres em frente ao boxe da Red Bull.

O brasileiro Felipe Massa, que vai disputar a primeira corrida após o anúncio de que não terá o contrato renovado com a Ferrari para a próxima temporada, terminou apenas em 12º e 15º nas duas partes do treino.

O GP de Cingapura é o 13º entre os 19 do calendário. Depois ficarão faltando apenas as corrida de Coreia do Sul, Japão, Índia, Abu Dhabi, EUA e Brasil para o encerramento do campeonato.