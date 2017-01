Lobão diz que leilão de Libra terá sucesso com grandes do setor

BRASÍLIA, 20 Set (Reuters) - A participação de grandes empresas do setor de petróleo no leilão de Libra indica que a licitação de outubro terá sucesso, e o governo está plenamente convencido disso, disse nesta sexta-feira ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, a jornalistas.

A conferência de imprensa foi convocada após o anúncio, na véspera, de que 11 empresas pagaram a taxa para participar do leilão, ou cerca de um quarto das companhias esperadas inicialmente para o certame pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Ficaram de fora do leilão companhias como a norte-americana Exxon Mobil, a maior empresa listada do mundo, e outras gigantes do setor, como as britânicas BP e BG, segundo lista anunciada pela ANP, que mostrou predominância de empresas asiáticas, sedentas para assegurar reservas para o futuro.