Ferrari buscará mais velocidade no GP de Cingapura

CINGAPURA, 21 Set (Reuters) - O sábado foi um dia comum para a Ferrari em Cingapura, uma vez que a equipe italiana encerrou dois dias decepcionantes de treinos e classificação com um ritmo ruim e esperando recuperar terreno com uma estratégia de corrida melhor.

Um brilhante Fernando Alonso está conseguindo converter grids medíocres em pódios nesta temporada e ocupa o segundo lugar no Mundial de Pilotos, a 53 pontos do tricampeão Sebastian Vettel, da Red Bull.

No entanto, a sete corridas do fim do campeonato e com Vettel na pole position da corrida noturna de domingo, o espanhol vai começar três filas para trás, em sétimo lugar, com a necessidade de tirar outro coelho da cartola para manter as esperanças de título vivas.