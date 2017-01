Vettel vence GP de Cingapura pela terceira vez sem dificuldades

CINGAPURA, 22 Set (Reuters) - Sebastian Vettel, da Red Bull, conquistou sem dificuldades sua terceira vitória no Grande Prêmio de Cingapura neste domingo e acumulou 60 pontos à frente de Fernando Alonso, da Ferrari, após dominar a corrida sob os holofotes do Circuito de Marina Bay Street.

Kimi Raikkonen desdenhou a dor nas costas e foi de 13o no grid para a terceira colocação com sua Lotus em uma corrida desafiadora, interrompida pelo safety car quando Daniel Ricciardo bateu sua Toro Rosso nas barreiras na volta 26.

"Sim, sim, é isso que chamo de estar no controle", gritou Vettel pelo rádio da equipe depois de arrebatar sua sétima vitória na temporada e a 33ª de sua carreira.

O chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, disse que Vettel, novamente vaiado no pódio por alguns da plateia, está em uma categoria à parte depois de "uma de suas melhores pilotagens de todos os tempos".

Vettel foi brevemente desafiado pelo conterrâneo Nico Rosberg, segundo no grid, na disputa pela primeira curva, mas assim que conteve a Mercedes, Vettel dominou a prova.

Mais uma vez Alonso usou uma estratégia brilhante e atacou na largada saindo da sétima posição e mantendo suas esperanças de título vivas. Ele apostou em trocar de pneus durante o período do safety car e conduzir sua Ferrari com cuidado até a chegada com pneus médios. Continuação...