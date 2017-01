Após vitória de Vettel em Cingapura, Alonso já pensa em 2014

CINGAPURA, 22 Set (Reuters) - Fernando Alonso reconheceu que a luta pelo título de Fórmula 1 terminou na prática neste domingo, quando nem mesmo sua habilidade e sua aposta nos pneus bastaram para deter Sebastian Vettel, o líder do campeonato, no Grande Prêmio de Cingapura.

O espanhol fez tudo que pôde no Circuito de Marina Bay Street, saltando de sétimo no grid para segundo atrás do piloto da Red Bull, que aumentou sua vantagem para 60 pontos a seis corridas do fim da temporada.