Favorito ao Emmy, "Breaking Bad" mostra prevalência dos dramas em 2013

Se vencer, "Breaking Bad" ganhará o prêmio de drama pela primeira vez, e o momento pode ter algo a ver com sua consagração. Embora suas indicações sejam para a quinta temporada da série, os oito episódios da sexta e última temporada do programa da rede AMC começaram a ser exibidos em agosto, antes da conclusão dos votos do Emmy, sob aclamação geral do público.