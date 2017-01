"Breaking Bad" finalmente ganha o Emmy de melhor série dramática

LOS ANGELES, 23 Set (Reuters) - O aclamado drama de televisão "Breaking Bad" ganhou seu primeiro prêmio Emmy importante na noite de domingo, às vésperas do final da sombria história do professor de química que se torna produtor e traficante de drogas.

Resta apenas um episódio da sexta e última temporada para ir ao ar pelo canal AMC, no próximo domingo. Os criadores atribuíram o sucesso de domingo a uma mudança no mundo da televisão, em que sistemas de vídeo "on demand" e por streaming permitem o consumo de vários episódios sucessivos, e as redes sociais geram o burburinho.