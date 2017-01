Cypress corta previsão para resultados, ações caem

BANGALORE, 24 Set (Reuters) - A Cypress Semiconductor cortou sua previsão para o terceiro trimestre, citando receitas fracas de dispositivos móveis na Ásia, e disse que esperava que suas receitas no quarto trimestre fossem menores que a do atual.

As ações da companhia caíram 10,5 por cento nas negociações antes da abertura do mercado.

A empresa, que fabrica os controladores de toque que são usados em dispositivos fabricados pela sul-coreana Samsung, agora espera ganhos ajustados no terceiro trimestre de 10 a 12 centavos de dólar sobre receitas de 184 milhões a 187 milhões de dólares. Anteriormente, a previsão era de 17 a 18 centavos de dólar sobre receita de 201 milhões a 207 milhões de dólares.

A empresa, que tem como concorrentes a Atmel, Altera Corp, Freescale Semiconductor e Synaptics Inc, disse que as receitas no quarto trimestre provavelmente cairiam de 9 a 11 por cento sequencialmente.