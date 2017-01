Volkswagen amplia esforços no sul da China com expansão de fábrica

FOSHAN, China, 25 Set (Reuters) - A Volkswagen planeja dobrar sua capacidade de produção em uma fábrica recém-inaugurada em Foshan, no sul da China, disse o presidente-executivo para a China nesta quarta-feira, à medida que a principal montadora da Europa amplia esforços visando uma fatia maior do mercado que é dominado por rivais japonesas.

A Volkswagen tem aprofundado sua presença na região desde o lançamento em 2009 da estratégia "Go South", através da qual a montadora também tem aumentado o número de concessionárias na região. Seus esforços tiveram como foco a província de Guangdong, onde a influência das montadoras japonesas é mais forte que no resto da China.

Em um sinal de que os esforços da Volkswagen estão dando certo, sua participação de mercado no sul da China subiu para 13,6 por cento no primeiro semestre deste ano, ante 11,9 por cento um ano antes, de acordo com a empresa de consultoria LMC Automotive, num levantamento que exclui as vendas de veículos Audi, Skoda, Lamborghini e Bentley, que também pertencem à empresa.