Statoil faz grande descoberta de petróleo no mar do Canadá

OSLO (Reuters) - A norueguesa Statoil fez uma grande descoberta de petróleo no mar do Canadá perto de dois achados anteriores e planeja furar mais poços, acreditando que a região pode se tornar uma grande produtora de petróleo a partir de 2020, disse a empresa nesta quinta-feira.

A Statoil, outrora focada na exploração doméstica, tem se expandido rapidamente nos últimos dez anos e recentemente fez grandes descobertas no Brasil, na Tanzânia, no Mar do Norte e no Ártico norueguês.