Marina conversa com ministros do TSE em busca de viabilizar Rede

BRASÍLIA, 27 Set (Reuters) - Na tentativa de viabilizar a criação do Rede Sustentabilidade, partido que tenta fundar com vistas às eleições em 2014, a ex-senadora Marina Silva desempenhou um périplo pelos gabinetes dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a poucos dias do prazo limite para o registro formal de legendas, e afirmou que a Rede preencheu todos os requisitos para a obtenção de registro.