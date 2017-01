Margaridas, rosas e rendas no desfile de Stella McCartney em Paris

Por Alexandria Sage

PARIS, 30 Set (Reuters) - Tecidos transparentes, formas fluidas e um punhado de margaridas subiram à passarela no desfile prêt-à-porter em Paris nesta segunda-feira da estilista britânica Stella McCartney, que buscou inspiração em visuais leves e graciosos para o verão.

McCartney é conhecida pela abordagem discreta, e sua coleção Primavera/Verão 2014 revelada no cenário decorado do Ópera Garnier para o Paris Fashion Week não saiu do terreno familiar.

Calças de cintura baixa mais leves do que o ar, vestidos slip que flutuavam ou saias com transparência e roupas em tons neutros e em azul marinho, ferrugem e negro davam a impressão de fluidez e diversão.

Estampas de margaridas, similarmente usadas na última coleção de roupas esportivas da estilista para a Adidas, lançada no início deste mês em Londres, assumiram o centro do palco. Vestidos-casacos, bustiês e vestidos com decotes generosos levavam as minúsculas flores nas estampas em branco e preto ou vermelho e branco.

McCartney ainda combinou um top de mangas curtas de margaridas vermelhas e brancas com uma saia coberta de rosas.

"Havia muito trabalho manual, devorês, jacquards, bordados, toneladas de maneiras diferentes de manipular o tecido", disse Stella McCartney à Reuters TV depois do desfile, destacando um padrão de crocodilo como exemplo.

Em alguns dos visuais mais modernos, McCartney brincou com a transparência e a opacidade, oferecendo saias e vestidos com transparências na parte inferior, com tecidos como organza de seda, pendendo frouxamente do resto da peça por uma faixa de cetim brilhante.