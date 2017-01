Mercedes investirá cerca de R$500 mi em fábrica no interior de SP

FRANKFURT/BRASÍLIA, 1 Out (Reuters) - A Daimler planeja construir uma fábrica de automóveis Mercedes-Benz no Brasil, tornando-se a terceira montadora alemã de carros de luxo a anunciar tais planos em um ano.

A empresa sediada em Stuttgart afirmou nesta terça-feira que vai investir ao redor de 170 milhões de euros (cerca de 500 milhões de reais) para erguer uma fábrica em Iracemápolis (SP), onde pretende montar anualmente até 20 mil unidades dos modelos Classe C e o utilitário esportivo GLA.

"Vamos ter dois produtos altamente atraentes com alta qualidade Mercedes, pela qual vemos um grande potencial no segmento premium brasileiro", disse em comunicado Andreas Renschler, chefe de produção da área de automóveis da Mercedes-Benz.

Com 3,8 milhões de veículos vendidos no ano passado, o Brasil é o quarto maior mercado automotivo do mundo, atrás de China, Estados Unidos e Japão. O segmento premium representa cerca de apenas 1 por cento das vendas, em parte por causa de grandes tarifas de importação.