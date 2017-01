Serra fica no PSDB e diz que partido é "trincheira" adequada para vencer PT

SÃO PAULO, 1 Out (Reuters) - O ex-governador de São Paulo José Serra decidiu permanecer no PSDB, descartando a mudança de partido para o PPS, ofertada pela legenda para que fosse candidato presidencial, e disse nesta terça-feira que o ninho tucano é "a trincheira adequada" para derrotar o PT em 2014.

"A minha prioridade, é derrotar o PT, cuja prática e projeto já comprometem o presente e ameaçam o futuro do Brasil. O PSDB, partido que ajudei a conceber e a fundar, será para mim a trincheira adequada para lutar por esse propósito", disse Serra em seu perfil na rede social Facebook.

"A partir dela me empenharei para agregar outras forças que pretendem dar um novo rumo ao país", acrescentou.

Serra já havia informado mais cedo ao presidente do PPS, deputado federal Roberto Freire (SP), sobre sua decisão de permanecer no PSDB.

O deputado disse que a tese de candidatura própria do PPS está "sendo superada" dentro da sigla e que o partido vai avaliar o cenário eleitoral do ano que vem.

Com a decisão de não trocar de partido, a única chance de Serra para disputar a Presidência pela terceira vez é buscar a realização de prévias para a escolha do candidato tucano no ano que vem.