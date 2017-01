Brasil volta ao calendário da MotoGP em 2014

2 Out (Reuters) - O Brasil voltará a receber uma prova de MotoGP no ano que vem pela primeira vez desde 2004, caso o circuito de Brasília seja homologado internacionalmente, de acordo com o calendário da próxima temporada, divulgado nesta quarta-feira.

O Grande Prêmio da América, em Austin, no Texas, e o de Indianápolis continuam no calendário, respectivamente em abril e agosto.

A Espanha, país do campeão mundial, Jorge Lorenzo, e do atual líder do campeonato, Marc Márquez, assim como dos patrocinadores Dorna, continua com quatro corridas.