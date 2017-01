ENTREVISTA-Odebrecht aposta no México atenta a reforma energética

Por Ana Isabel Martinez e Elinor Comlay

CIDADO DO MÉXICO (Reuters) - O conglomerado global brasileiro Odebrecht está apostando que suas receitas no México vão crescer com um ambicioso plano de investimentos em áreas importantes como infraestrutura e química, mas deixou de fora o setor de petróleo, pelo menos até que se defina o futuro de uma reforma do setor no país.

A companhia, que no ano passado teve receita bruta de 41,317 bilhões de dólares, está investindo no México 8 bilhões de dólares em cinco anos.

Desse montante, a metade será usada em projetos já em curso, em sua maioria no projeto petroquímico em construção no Estado de Veracruz. O projeto é tocado por joint venture formada pela Braskem, na qual a Odebrecht detém 38,4 por cento de participação, e pela mexicana Idesa e produzirá eteno e polietileno a partir de gás.

"Estamos prevendo, sim, um crescimento no México muito forte para os próximos anos e isso demandará uma série de ações para que esse crescimento seja efetivo", disse o diretor-geral da Odebrecht Infraestrutura no México, Luis Weyll.

O executivo não informou números atuais ou projeções para a operação da empresa no México, mas disse que espera-se que o país tenha "cada vez mais relevância", apesar de ainda representar uma parte modesta do total do grupo.

O Brasil, base do grupo que está presente em 26 países, representou 57 por cento das receitas brutas totais em 2012, seguido por 28 por cento dos demais países da América Latina e Caribe e quase 13 por cento da América do Norte, Europa, Ásia e Oriente Médio.

As apostas no México estão principalmente na unidade Etileno XXI em Veracruz, que deve começar a operar em 2015 e representa o maior investimento da empresa fora do Brasil.