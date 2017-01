Oceanos enfrentam "trio mortal" de ameaças, diz estudo

OSLO, 3 Out (Reuters) - Os oceanos do mundo estão diante de uma ameaça maior do que se supunha anteriormente, proveniente de um "trio mortal" composto por aquecimento global, nível de oxigênio em declínio e acidificação, disse um estudo internacional nesta quinta-feira.

"A escala e a velocidade da perturbação de carbono atual, e a resultante acidificação do oceano, são inéditas na história conhecida da Terra", segundo o relatório feito com a União Internacional para a Conservação da Natureza.

Os oceanos estão se aquecendo por causa do calor resultante do acúmulo de gases do efeito-estufa na atmosfera. Fertilizantes e esgoto que vão parar nos oceanos podem provocar a proliferação de algas, reduzindo os níveis de oxigênio nas águas. E o dióxido de carbono no ar pode formar um ácido fraco quando reage com a água do mar.