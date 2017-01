Maioria dos ministros do TSE rejeita criação de partido de Marina Silva

BRASÍLIA, 3 Out (Reuters) - A maioria dos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu negar, nesta quinta-feira, o pedido de registro da Rede Sustentabilidade, partido que a ex-senadora Marina Silva tentava criar para concorrer ao Planalto em 2014.

Para cinco dos sete ministros do TSE que já votaram, a Rede não obteve as 492 mil assinaturas de apoio válidas necessárias para sua criação.

O resultado ainda pode ser alterado até a proclamação do resultado, caso algum dos ministros que votou contra a concessão de registro mude de ideia, mas essa possibilidade é remota.

"A contabilização... aponta para o não atingimento do quantitativo previsto em lei", disse a relatora do processo, ministra Laurita Vaz, acrescentando que rejeita o pedido no momento, mas que nada impede o partido de tentar novo registro assim que tiver as assinaturas necessárias.

"Para essas eleições (de 2014), eu voto pelo indeferimento."

Acompanharam a relatora os ministros João Otávio de Noronha, Henrique Neves, Luciana Lóssio e Marco Aurélio Mello. Para a Justiça Eleitoral, foram certificadas cerca de 442 mil assinaturas.

A negativa, a dois dias do prazo final para a criação de novas legendas e trocas partidárias visando as eleições do ano que vem, joga um balde de água fria nas pretensões da ex-senadora, que desejava criar um novo modelo de partido político.

Segunda colocada nas recentes pesquisas de intenção de voto para presidente em 2014, Marina tem até sábado para filiar-se a outra legenda. Ela, no entanto, afirmou diversas vezes que não tinha um "plano B" para o caso de a Rede ter o registro negado.