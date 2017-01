Preço de energia solar já é orçado em R$165/MWh no mercado-- EPE

SÃO PAULO, 4 Out (Reuters) - O preço da energia solar para viabilizar leilões de energia no Brasil já está sendo orçado em cerca de 165 reais por megawatt-hora (MWh) para 2018 por alguns interessados nesses projetos, apresentando uma rápida queda, disse o diretor de Estudos de Energia Elétrica da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), José Carlos de Miranda Farias.

"Assim como aconteceu com a eólica, em que rapidamente os preços caíram, com a solar pode acontecer a mesma coisa, porque está havendo uma queda muito grande", disse Miranda Farias a jornalistas nesta sexta-feira.

Durante palestra no evento Brazil Energy Frontiers, Miranda Farias disse ainda que alguns investidores interessados em projetos de energia solar no país já indicam que seria possível competir com a energia eólica nos próximos leilões no mercado regulado. No último leilão, a eólica vendeu energia ao preço médio de 110,5 reais por MWh.