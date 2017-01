Após negativa do TSE à Rede, Marina recebe convites de PEN, PPS e PTB

SÃO PAULO, 4 Out (Reuters) - A ex-senadora Marina Silva recebeu novamente convites para se filiar ao PEN, ao PPS e ao PTB após a decisão da Justiça Eleitoral de negar registro à Rede Sustentabilidade, partido que ela tentava criar para disputar a eleição presidencial do ano que vem.

"Solidário reafirmo convite do PPS para que junto com a Rede se integre conosco para ser candidata e disputar 2014", escreveu o presidente do PPS, deputado federal Roberto Freire (SP), no Twitter.