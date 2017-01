Comercialização do petróleo muda com refinarias mais globais

LONDRES, 4 Out (Reuters) - As novas refinarias ultramodernas e grandes tradings estão mudando para navios de longo curso e terminais de armazenamento em importantes centros à medida que revertem um padrão de décadas em sua batalha por novos mercados.

As mais novas refinarias da Ásia, Oriente Médio e Estados Unidos se beneficiam de menores custos com matéria-prima e energia e menos impostos e regulamentos.

Dispostas a venderem volumes maiores, as refinarias estão usando petroleiros de 75 mil toneladas, conhecidos como LR2s, que são o dobro do tamanho dos navios-tanque de produtos petrolíferos tradicionais.

Entre as empresas peso-pesadas orientadas para a exportação estão a refinaria Jamnagar, na Índia, da Reliance Industries, com 660 mil barris por dia (bpd), e a nova refinaria Jubail com 400 mil bpd, na Arábia Saudita, de uma joint venture com a Total.