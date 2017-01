Marina Silva deixa para sábado decisão sobre futuro político

Por Maria Carolina Marcello

BRASÍLIA, 4 Out (Reuters) - A ex-senadora Marina Silva ainda não decidiu sobre uma eventual filiação a um partido para disputar a Presidência da República no ano que vem, depois de ver naufragar o projeto da sua Rede Sustentabilidade, mas afirmou nesta sexta-feira que anunciará sua decisão no sábado, quando se encerra o prazo para escolha de uma legenda para as eleições do ano que vem.

O anúncio de Marina, que era esperado para esta sexta, tem peso na dinâmica das eleições em 2014. A ex-senadora atualmente detém o segundo lugar nas recentes pesquisas de intenção de voto e, caso se candidate, pode levar a disputa presidencial a um segundo turno, o que seria desfavorável para a presidente Dilma Rousseff.

"Ainda tenho uma longa noite e um dia, então estou no processo decisório", disse a ex-senadora, que convocou uma entrevista coletiva no dia seguinte ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitar o pedido de registro do partido que ela tentava criar com vistas às eleições do ano que vem.

Após a decisão do TSE por seis votos a um, PPS, PEN e PTB ofereceram suas legendas para que Marina dispute a Presidência em 2014.

"As minhas decisões serão programáticas, todas. Não terão caráter pragmático", afirmou Marina ao afirmar que ainda não havia tomado nenhuma decisão.

Ex-ministra do Meio Ambiente no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depositária de quase 20 milhões de votos nas eleições de 2010, Marina afirmou que a definição de seu rumo político depende de conversas com os integrantes da Rede e se dará por meio do "consenso progressivo".

