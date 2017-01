Marina Silva se filiará ao PSB, que anuncia "coligação" com Rede

Por Jeferson Ribeiro e Eduardo Simões

BRASÍLIA/SÃO PAULO, 5 Out (Reuters) - A ex-senadora Marina Silva vai se filiar ao PSB e o partido que ela buscava criar, a Rede Sustentabilidade, fará uma "coligação política e eleitoral" com os socialistas, informou o PSB neste sábado, acrescentando que a definição de uma eventual candidatura própria à Presidência em 2014 só será discutida no ano que vem.

Mais cedo, uma fonte do PSB já havia dito à Reuters que Marina se filiaria ao partido. Segundo essa fonte, as negociações entre Marina e PSB ocorreram durante a sexta-feira.

A filiação de Marina e a coligação entre PSB e Rede será anunciada em entrevista coletiva nesta tarde, com a presença do governador de Pernambuco e presidente da legenda, Eduardo Campos.

Marina tentava formalizar a Rede junto à Justiça Eleitoral antes do fim prazo para que políticos interessados em disputar as eleições do ano que vem se filiassem a um partido. O prazo se encerra neste sábado. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no entanto, rejeitou na última quinta-feira o pedido de registro da nova sigla.

Segundo o líder do PSB na Câmara, deputado Beto Albuquerque (RS), a ex-senadora mostrou "desprendimento" com sua decisão de se filiar ao PSB e "falou sobre a possibilidade de ser vice do Eduardo (Campos)".

Marina ocupa a segunda colocação nas pesquisas de intenção de voto para as eleições presidenciais de 2014, enquanto Campos aparece na quarta posição na preferência do eleitorado.

Recentemente o PSB anunciou sua saída do governo da presidente Dilma Rousseff, abrindo caminho para uma candidatura própria do partido à Presidência da República.