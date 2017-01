EUA mantêm perseguição à Al Qaeda com operações na Líbia e Somália

O líbio Nazih al-Ragye, mais conhecido pelo nome de Abu Anas al-Liby, foi preso por forças dos EUA em Trípoli no sábado, disse o Pentágono. Já uma operação marítima no porto somali de Barawe, um reduto do movimento Al Shabaab, grupo que está por trás do ataque do mês passado em um shopping do Quênia, não conseguiu capturar ou matar o seu alvo. A polícia somali disse que sete pessoas foram mortas durante a operação.