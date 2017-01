CENÁRIOS-Gestores de fundos terão mais dificuldade para superar novo Ibovespa

Por Natalia Gomez e Priscila Jordão

SÃO PAULO, 7 Out (Reuters) - As nova metodologia do Ibovespa, que passará a ponderar a relevância das empresas por valor de mercado, fará com que os gestores que usam o principal índice acionário brasileiro como referência de rentabilidade tenham mais dificuldades de superar o desempenho médio do mercado.

As boas apostas de alta ou baixa de papéis, segundo participantes do mercado, ficarão menos evidentes depois que a participação dos setores e empresas no índice passarem a ser medidas pelo valor de mercado, e não apenas pela liquidez.

O Ibovespa serve de referência para mais de 22 bilhões de reais em aplicações, de acordo com dados relativos ao fim de setembro da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima).

No momento, empresas como a petroleira OGX e as construtoras, que têm tido claro viés de baixa, têm sido alvos certos para os gestores garantirem desempenho de seus fundos acima do Ibovespa.

"Como a Bovespa tem hoje ativos muito líquidos e com pouca atratividade, acaba sendo uma operação natural alugar os ativos que têm visão negativa e liquidez", disse o gerente executivo de fundos de ações do Banco do Brasil DTVM, Jorge Ricca, que tem 8 bilhões de reais em ativos sob gestão.

Negócios com estes ativos aumentam sua liquidez e tornam seu peso no índice ainda maior, num processo de retroalimentação.

A mudança do Ibovespa, que começa a valer em 2014, tem como objetivo eliminar este tipo de distorção, pois a liquidez não determinará sozinha o peso ativo no índice, de modo que os bons e maus negócios ficarão menos óbvios.