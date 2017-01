ArcelorMittal pode retomar alto-forno de Tubarão em 2014

SÃO PAULO, 7 Out (Reuters) - O grupo siderúrgico ArcelorMittal pode retomar a operação do alto-forno 3 de sua usina de Tubarão, no Espírito Santo, em 2014, afirmou nesta segunda-feira o presidente-executivo da companhia, Lakshmi Mittal.

"Temos todas as intenções de retomar", disse Mittal a jornalistas durante evento do setor em São Paulo.

"Continuamos a investir no Brasil em (aços) longos e planos (...) A planta está em reforma, esperamos que em algum momento do próximo ano a usina esteja pronta, mas depende das condições do mercado", disse o executivo.

O equipamento está parado desde o final de 2012 e produz placas de aço, produto semiacabado voltado para exportação.

Segundo o presidente da ArcelorMittal no Brasil, Benjamin Baptista, a usina de Tubarão é a maior individual em capacidade de produção da companhia no mundo, com 7,5 milhões de toneladas.

Ele afirmou que a intenção da companhia é terminar os trabalhos de reparo do forno em maio, com a decisão sobre a retomada do equipamento, de 2,8 milhões de toneladas de capacidade anual, podendo ser tomada até o início do segundo trimestre do próximo ano.

A usina chegou a exportar 5 milhões de toneladas de aço, mas atualmente tem despachado ao exterior apenas 10 por cento desse volume diante do quadro de excesso de capacidade mundial de aço, que atinge fortemente o segmento de placas.

Baptista disse que a ArcelorMittal Tubarão deve produzir este ano 4,6 milhões de toneladas de aço, das quais 600 mil toneladas serão exportadas e 1,4 milhão serão destinadas à usina do grupo em Santa Catarina, Vega do Sul, mais voltada ao mercado automotivo.