Dilma sonda líderes aliados sobre novo cenário eleitoral em reunião no Planalto

BRASÍLIA, 7 Out (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff pediu a avaliação dos líderes aliados da Câmara nesta segunda-feira sobre o anúncio da aliança entre a ex-senadora Marina Silva e o governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, para disputar as eleições presidenciais do ano que vem, mas depois de ouvi-los não emitiu opinião, segundo relatos de deputados.

Antes da chegada de Dilma à reunião, que serviu para negociar a aprovação da Medida Provisória que cria o programa Mais Médicos na Câmara, os líderes já estavam debatendo o tema e a presidente abriu o encontro no Palácio do Planalto pedindo a avaliação dos deputados.

"(Os líderes) externaram opiniões com muito consenso e sintonia, de que o quadro no momento favorece a presidenta. (Por causa da) redução do número de candidaturas", contou aos jornalistas o líder do PT, José Guimarães (CE), ao sair do encontro.