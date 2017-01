Rede admite se descolar do projeto do PSB em disputas estaduais

BRASÍLIA, 9 Out (Reuters) - Apesar de ter firmado uma aliança programática com o PSB no sábado, os membros da Rede Sustentabilidade, movimento político comandado pela ex-senadora Marina Silva, disseram nesta quarta-feira que podem se descolar do projeto socialista em algumas disputas estaduais.

A Rede Sustentabilidade aderiu ao projeto do governador de Pernambuco e presidente do PSB, Eduardo Campos, depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não concedeu o registro partidário para a Rede, o que permitiria a Marina Silva se candidatar à Presidência pelo partido que buscava criar.

Marina disse nesta quarta que os limites para a aliança com o PSB serão baseadas na "coerência programática" evitando, porém, apontar quais negociações específicas do PSB não poderiam ser levadas adiante para que ela e a Rede continuassem coligados a Campos.

Eles negaram, porém, que isso signifique que a Rede está usando a lógica idêntica dos demais partidos, que fazem alianças de acordo com as conveniências regionais.

A Rede reunirá sua comissão nacional no domingo, em Brasília, para discutir as diretrizes do aprofundamento e os desdobramentos da aliança com o PSB. Serão discutidos temas relacionados ao programa do partido e também às alianças estaduais.