China lidera importações de petróleo; deve acelerar aquisições no exterior

Por Florence Tan e Chen Aizhu

CINGAPURA/PEQUIM, 11 Out (Reuters) - A China deverá acelerar aquisições de empresas de petróleo e gás no exterior para atender sua crescente demanda por energia à medida que o país ultrapassa os Estados Unidos como maior importador de petróleo do mundo.

Décadas de crescimento econômico vertiginoso empurraram a China para o topo do ranking em setembro, informou a Administração de Informações de Energia (AIE) dos EUA em um relatório nesta semana, posição que pode ser mantida em 2014.

"As importações crescentes serão um motor para as aquisições", disse Alex Yap, consultor de energia do FGE, em Cingapura.

"Do ponto de vista de uma nação, eles têm uma agenda de segurança no abastecimento, mas do ponto de vista das empresas chinesas, elas estão interessadas ​​em se transformarem em impérios."

As dificuldades em aumentar a produção doméstica têm levado as empresas chinesas, incluindo China National Offshore Oil Co. (CNOOC) e a Sinopec, a gastar mais de 100 bilhões de dólares desde 2009 em ativos de petróleo e gás para aumentar as importações, mostraram dados da Thomson Reuters.

A CNOOC pretende dobrar sua produção anual de petróleo e gás de cerca de 60 milhões de toneladas para 120 milhões de toneladas de óleo equivalente, ou 2,6 milhões de barris por dia, até 2020 e 180 milhões de toneladas até 2030.

Pequim também gastou bilhões em empréstimos subsidiados e apoios para garantir petróleo e gás na África e na América do Sul.