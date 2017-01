Forte ciclone atravessa a Índia, meio milhão estão em abrigos

A chuva forte varreu vilas de pescadores e o vento levantou árvores. Imagens de satélite mostram uma vasta tempestade em forma de espiral cobrindo a maior parte do Golfo de Bengala. Uma previsão da Marinha dos EUA informou que as rajadas do Phailin poderiam atingir 296 km/h.

A elevação do nível do mar causada pelo ciclone pode causar a maior parte da destruição. O Phailin está previsto para elevar o nível do mar 3,5 metros a mais do que o máximo normal.