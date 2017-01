Novas mortes de imigrantes aumenta pressão por ação da UE

ROMA, 12 Out (Reuters) - Itália e Malta pressionaram seus parceiros europeus neste sábado a tomar atitudes para conter a crise de imigrantes que o premiê de Malta disse estar transformando o mar Mediterrâneo em um cemitério, após mais um barco afundar próximo à Sicília, matando dezenas de pessoas.

Barcos das marinhas italiana e maltesa recuperaram 34 corpos e resgataram 206 imigrantes depois do naufrágio na sexta-feira do barco em que estavam, a 60 milhas náuticas da costa da Sicília, e resgataram outros 200 em incidentes diferentes neste sábado.

A chegada de imigrantes vindos do norte da África tem crescido nas últimas duas décadas, com muitos realizando a viagem no verão, quando o Mediterrâneo está mais calmo.