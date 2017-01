França irá aumentar tropas na República Centro-Africana

BANGUI, 13 Out (Reuters) - A França vai reforçar a sua presença militar na República Centro-Africana até o final do ano sob uma próxima resolução da Organização das Nações Unidas (ONU) para ajudar a impedir que o país saia do controle, afirmou o ministro das Relações Exteriores, Laurent Fabius, neste domingo.

A República Centro-Africana mergulhou no caos desde que rebeldes da etnia seleka, majoritariamente muçulmanos, depuseram o presidente François Bozize, em março, no mais recente golpe de Estado no país, que continua sendo um dos mais pobres do mundo, apesar da existência de recursos que vão do ouro ao urânio.