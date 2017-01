Styrolution avalia fábrica no Brasil com Braskem

SÃO PAULO (Reuters) - A petroquímica Braskem e Styrolution, fabricante de plásticos com sedes nos Estados Unidos e Alemanha, anunciaram nesta segunda-feira um memorando de entendimento para a formação de uma joint venture que vai avaliar a construção no Brasil de uma fábrica de produtos utilizados nos setores automotivo e de eletrodomésticos.

Segundo comunicado da Braskem, as empresas irão avaliar a viabilidade econômica de implementação de uma unidade com capacidade de produção de 100 mil toneladas por ano de especialidades estirênicas e entre outros produtos pra clientes no Brasil e em outros países da América do Sul.