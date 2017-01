Itália resgata 300 imigrantes e inicia patrulha com navios e aeronaves

ROMA, 15 Out (Reuters) - A Marinha italiana resgatou nesta terça-feira cerca de 300 imigrantes nas águas entre a Sicília e a Líbia, e o governo mobilizou navios, helicópteros e aviões não tripulados para evitar novos naufrágios como os que causaram centenas de mortes neste mês.

Uma fragata e uma embarcação militar de patrulha foram mobilizadas na noite da segunda-feira, quando dois barcos usados por imigrantes, navegando separadamente, usaram telefones via satélite para pedir ajuda, segundo nota da Marinha. Eles foram resgatados e levados na terça-feira para a ilha de Lampedusa, ao sul da Sicília.

No último dia 3, mais de 360 pessoas, a maioria eritreus, morreram em um naufrágio a menos de um quilômetro de Lampedusa. Na sexta-feira passada, pelo menos 34 outros migrantes se afogaram na mesma região, embora a cifra possa chegar a mais de 200.

Lampedusa, que fica a apenas 113 quilômetros da costa da Tunísia, atrai há duas décadas muitos imigrantes africanos que buscam uma vida melhor na Europa. Agora, a guerra civil na Síria e as crises políticas no Egito e em outros países árabes e africanos fazem com que o fluxo de refugiados se intensifique.