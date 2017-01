Dilma rebate críticas de Marina via Twitter

BRASÍLIA, 15 de Out (Reuters) - A presidente Dilma Rousseff usou uma rede social nesta terça-feira para responder as críticas da ex-senadora Marina Silva, que classificou o governo da petista de retrocesso.

Marina, que anunciou há pouco mais de uma semana uma aliança política surpreendente com o presidente do PSB e governador de Pernambuco, Eduardo Campos, tinha respondido a um conselho dado por Dilma na segunda aos seus eventuais adversários, dizendo que eles precisavam "estudar muito" para chegar à Presidência.

"Difícil são aqueles que acham que já não têm mais o que aprender e só conseguem ensinar", disse Marina a jornalistas em Recife (PE), antes de jantar com Campos.

Em resposta, Dilma disse via Twitter: "Não acredito naqueles soberbos que julgam que nascem sabendo ou que já aprenderam tudo. Serei sempre uma aluna do mundo", dizia a mensagem, publicada após cerimônia de entrega de moradias do programa Minha Casa, Minha Vida em Vitória da Conquista (BA).

"Acredito que a gente nunca para de aprender, aprendemos sempre, aprendemos com as outras pessoas, aprendemos estudando", dizia outra postagem.

Dilma também voltou a classificar como "velhos do Restelo" os oposicionistas do governo em outra mensagem no Twitter, logo após participar de uma cerimônia de entrega de moradias na Bahia.

"A vida me ensinou a enfrentar e superar os Velhos do Restelo, que sempre apostam no quanto pior melhor", disse Dilma via Twitter.

Minutos antes, ela havia publicado uma mensagem homenageando os professores do Colégio Estadual Central, de Belo Horizonte, onde estudou na juventude. E contou que lá ficou conhecendo o personagem da obra "Os Lusíadas", do poeta português Luís de Camões. Dilma disse que o Velho do Restelo é o "ícone do mau agouro".